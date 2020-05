KV en Racing krijgen investeringstoelage voor aanleg kunstgrasveld Wannes Vansina

25 mei 2020

22u13 0 Mechelen KRC Mechelen en KV Mechelen krijgen van de stad een eenmalige investeringstoelage van telkens 400.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve van het jeugd-, dames- en G-voetbal.

Racing moet zijn jeugdvelden op korte termijn verplaatsen omwille van het bouwproject aan de huidige carwash. “Met de totale heraanleg zetten we een enorme stap voorwaarts met Racing”, zegt Racing-voorzitter François De Keersmaecker.

“Racing is de stad dan ook dankbaar. Een kunstgrasveld is voor een voetbalclub een enorme investering is. Kunstgras is in deze tijden zeer belangrijk omdat het intensief bespeeld kan worden, zelfs bij slechter weer. Zo moeten we om die redenen alvast geen jeugdmatchen meer afgelasten.”

Schepen van Sport Abdrahman Labsir zegt met de toelage KRC een duw in de rug te willen geven om de jeugdwerking verder te professionaliseren. “Zo ondersteunen we het ambitieuze plan van KRC Mechelen om de jeugd op interprovinciaal niveau te krijgen.”

KVM2025

Ook KV Mechelen krijgt een investeringstoelage voor een kunstgrasveld. “Daarmee kunnen ze een extra boost geven aan de jeugdwerking, maar ook het damesvoetbal en de G-werking verder uitbouwen”, aldus Labsir.

Algemeen directeur Frank Lagast reageert tevreden. “Hierdoor kunnen we onze jeugd, dames en G-teams in alle weersomstandigheden een goede grasmat aanbieden om op te spelen. Met de aanleg van een kunstgrasveld dankzij de stad Mechelen zijn we weer een stapje dichterbij de realisatie van ons beleidsplan KVM2025.”