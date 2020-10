Kunstwerking serveert ‘Sjarabangelijke mosselen’: “Dringend inkomsten nodig of het stopt” Wannes Vansina

08 oktober 2020

16u00 2 Mechelen De Mechelse kunstwerking voor personen met een beperking Sjarabang zit met de handen in het haar. Ten gevolge van corona vielen alle inkomsten weg, terwijl de kosten wél blijven lopen. Vandaar dat de vereniging op 24 oktober een take-away mosselsouper organiseert. Het moet een succes worden. “Want als het zo verdergaat, dan stopt het gewoon”, vreest voorzitter Luc Mariën.

De werking van Sjarabang staat momenteel op een laag pitje. Sinds de lockdown van maart zijn de gasten maar in kleine groepjes van maximum zeven personen welkom tijdens de ateliers om alles coronaproof te kunnen laten verlopen. “De activiteiten zijn flink teruggeschroefd, maar ze zijn blij dat ze nog kunnen komen, al is het dan korter”, zegt medewerkster Marte De Wever. “Moeilijk hoor. We willen er voor die gasten zijn, maar kunnen niet”, vult oprichtster Marleen D’Joos aan.

Onze musical was vergevorderd, maar de regisseur heeft beslist te stoppen. We hebben de zestig deelnemers moeten teleurstellen Oprichtster Marleen D’Joos

Maar buiten de ateliers ligt alles stil. Het festival Kunstproeven, waar 1.200 personen aan zouden deelnemen, werd inderhaast geschrapt en ook alle andere activiteiten verdwenen van de agenda. “Onze musical was vergevorderd, maar de regisseur heeft beslist te stoppen. We hebben de zestig deelnemers moeten teleurstellen”, zegt D’Joos.

Hemelse dauw

Aan de resterende ateliers verdient Sjarabang nauwelijks iets. “Er komt niks binnen, maar de huishuur voor onze twee locaties blijft doorlopen, al deed de kerkfabriek een beperkte geste. Sjarabang leeft helaas niet van de hemelse dauw. Het is niet leuk te moeten klagen, maar het water staat tot hier”, zegt Mariën, terwijl hij boven zijn neus wijst. “Terwijl iedereen hier werkt voor den drol van Janus.”

Maakt het nog ellendiger: Sjarabang had gehoopt op een jaarlijkse subsidie van 150.000 euro voor sociaal-cultureel volwassenenwerk de komende vijf jaar. Het had daarvoor een dossier van 80 bladzijden ingediend, maar dat werd afgewezen. “We waren er echt heel dichtbij”, zegt de voorzitter.

“Nood breekt wet”

Om de noodzakelijke centjes in het laatje te brengen, organiseert Sjarabang op 24 oktober een take-away mosselsouper. “Niet echt iets dat past bij een culturele vereniging, maar nood breekt weg. Je kan gezien de coronamaatregelen bijna niks doen”, zucht Marien.

“Warm de mosselen meegeven kan natuurlijk niet, maar we zorgen ervoor dat ze gewassen zijn en geven gesneden groenten, brood en saus mee zodat mensen ze thuis kunnen bereiden. Is dat gezellig? Nee, maar het mag tegenwoordig niet gezellig zijn. Maar elke cent is nodig voor Sjarabang.” Naast Sjarabangelijke mosselen (20 euro per portie) verkoopt de vzw ook flessen bijpassende wijn (10 euro) en videes (12 euro).

Plan D

Naast de mosselverkoop organiseert Sjarabang op 6 en 7 ook een dansvoorstelling in De Maan: ‘What if’. “De leden zijn al sinds september vorig jaar aan het repeteren onder begeleiding van een professionele dansdocente. Hopelijk moeten we het omwille van corona niet afgelasten”, zegt Marleen D’Joos.

“Het is heel frustrerend om bij al wat je organiseert telkens ook een plan B, C en D in het achterhoofd te houden, met het gevaar dat het dan nog niet kan doorgaan. Heel vermoeiend!”, weet De Wever.

Toch is er ook hoop. “Hier hangt nu even een begrafenisstemming, maar als deze crisis voorbij is, gaan we er weer volle bak tegenaan. Sjarabang blijft plezant”, besluit bestuurslid Jan Simons met een positieve nood.

Meer informatie over het take-away mosselsouper en de dansvoorstelling op sjarabangvzw.be en via info@sjarabangvzw.be