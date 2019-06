Kunstenares Chloé Op de Beeck opent expo in De Garage Wannes Vansina

16u20 0 Mechelen Op 22 juni gaat in de exporuimten van De Garage in Mechelen ‘Perhaps’ open, een tentoonstelling met werk van Chloé Op de Beeck. De Mechelse kunstenares zal er video’s, objecten en architecturale vormen tonen.

Op de Beeck laat zich vaak inspireren tijdens lange wandelingen of werkreizen. Toeval speelt een grote rol. “In veel van de momenten die ik vastleg, lijkt het alsof alles plots samenvalt. Alsof iemand een decor heeft gebouwd en door de beweging van de mensen in dat decor alles een enscenering lijkt. Door de duur van de beelden, ontstaat er een spanning. In wat op het eerste zicht een gevoel van rust lijkt, zit vaak iets meer verontrustends.”

Op de Beeck volgde Fotografie aan het KASK in Gent en geeft les aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Mechelen. Volgens de schepen van Cultuur staat ze op het rand van de doorbraak. “Door haar de ruimte te geven om verder te experimenteren en haar werk aan een breder publiek te laten zien, hopen we haar die laatste duw te kunnen geven”, zegt Björn Siffer.

‘Perhaps’ loopt tot en met zondag 1 september en is gratis te bezoeken. Openingsuren: donderdag tot en met zondag, 13 uur – 18 uur.