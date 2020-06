Kunstenaars sieren autoluw gedeelte Onze-Lieve-Vrouwestraat met street art: “Winkelen aangenamer maken” Wannes Vansina

26 juni 2020

15u42 2 Mechelen Op 1 juli breidt de autoluwe zone in hartje Mechelen uit met de IJzerenleen en een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en dat gaat gepaard met heel wat toeters en bellen. Of beter: street art en groen. De stad plaatste niet alleen extra planten en zitelementen, vier kunstenaars sieren de straat met imposante kunstwerken.

Vooral de Onze-Lieve-Vrouwestrat tussen Vijfhoek en kerk wordt onder handen genomen. Dat in het kader van Project LOV, een idee van de Mechels interieurarchitecte Stephanie Plas die vorig jaar deelnam aan Pitch Your Project van H30 Artistieke Werkplek en Mechelen Talentenfabriek. Stad Mechelen matchte haar idee met het autoluwe project.

De naam verwijst naar de OVL-straat en LOVE. Het staat in het teken van de liefde en van de vrouw en dat is de kunstwerken die tot nog toe werden gerealiseerd ook aan te zien. Voormalig stadsartiest Gijs Vanhee voltooide deze week een metershoog kunstwerk, Jonas Tuch was vrijdag nog bezig aan het zijne.

“Ik ben maandagavond gestart, zaterdag hoop ik klaar te zijn. Het wordt een vrouw die reikt naar een klasroos, die symbool staat voor de lokale ondernemers in deze straat”, vertelt Tuch, die eerder het basketbalplein in het Vrijbroekpark in een kleurig kleedje stopte.

Waterstraatje

Een derde werk zit verstopt in het waterstraatje naast café Zapoi. Sarah Vanden Branden schilderde een sterke vrouw op de treden. Ze speelde met het licht dat op de trap valt. “Voor mij is dit nieuw, want doorgaans werk ik op doek”, lacht de kunstenares.

Zapoi heeft trouwens plannen met het straatje. Het café zou er graag een klein terrasje zetten met lichtjes. De stad bekijkt momenteel of dat kan zonder al te veel overlast voor de buurt.

Slam poetry

Een laatste werk wordt nu zondag aangebracht. Saïd Rifi zal een stuk slam poetry van de hand van Wander Rooze aanbrengen op het wegdek vertrekkende aan de vijfhoek en eindigend aan de kerk. De straat wordt daartoe verkeersvrij gemaakt.

Houten zitelementen en bloembakken en een boomstamboekenbank ter hoogte van De Zondvloed maken de nieuwe inrichting van de straat compleet.

Uitstraling

“De Onze-Lieve-Vrouwestraat is een belangrijke as in de Mechelse winkeldriehoek en verdient dan ook de nodige uitstraling”, motiveert Greet Geypen, schepen van Economie. “We wachten de heraanleg niet af en grijpen de uitbreiding van de autoluwe binnenstad aan om de Onze-Lieve-Vrouwestraat aantrekkelijker te maken. Meer groen, meer rustplekken en kunst en poëzie moeten het aangenamer maken om in de straat te winkelen en te verblijven.”

“Onze kunstwerkplaats ARTenova en kunstwerkplek voor jongeren H30 liggen hier letterlijk om de hoek. Heel fijn hoe ons artistiek talent in dit project in dialoog gaat met haar leefomgeving”, zegt cultuurschepen Björn Siffer.

Circulatiewijzigingen

Vanaf woensdag 1 juli zullen een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat (tussen Louizastraat en Vijfhoek), de IJzerenleen en de verbindingsstraatjes tussen de IJzerenleen en de Bruul definitief autoluw zijn tussen 11 uur en 18 uur (op zaterdag reeds vanaf 7.30 uur op de IJzerenleen als gevolg van de wekelijkse markt). Dat is drie maanden later dan gepland door corona.

Dat gaat gepaard met enkele circulatiewijzigingen. Zo zijn er wijzigingen ten voordele van de school in de Louizastraat en de Lange Nieuwstraat. De Ravenbergstraat en de Tessestraat worden afgesloten ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwestraat sluipverkeer vermijden. Alle informatie is terug te vinden op www.mechelen.be/autoluw.

Shopping Shuttle

Vanaf de uitbreiding krijgt de Shopping Shuttle een tweede route. De gratis pendeldienst zal op zaterdagen en koopzondagen niet alleen rijden tussen het Douaneplein en de Grote Markt, maar ook van de parking van bedrijventerrein ODTH in Mechelen-Zuid naar de Korenmarkt.

Om de lokale handelaars en horeca-uitbaters uit de coronacrisis te helpen, wil de stad meer mensen tot in de stad krijgen. De invoering van een nieuwe route voor onze pendelbusjes, moet daarbij helpen.