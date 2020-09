Kunstenaar houdt foto-expo ‘Mechelen in tijden van corona’ Wannes Vansina

10 september 2020

19u14 0 Mechelen Vanaf overmorgen zaterdag tot en met 25 oktober kan je in het Cultuurcentrum terecht voor ‘Mechelen in tijden van Corona – een persoonlijk verslag’. Dat is een gratis fototentoonstelling van kunstenaar Wim Geerts (67). “De lockdown leverde fascinerende beelden op.”

Geerts wil zichzelf geen fotograaf noemen, hij registreert. Vanaf het begin van de lockdown tot de versoepelingen in juni trok hij er dagelijks met zijn camera op uit om het leven in Mechelen in beeld te brengen. In tachtig foto’s toont hij hoe het virus het straatbeeld veranderde, van lege straten over wachtrijen aan winkels tot beren achter de ramen.

“Het begon met dagelijks door de stad te fietsen, om mijn ‘persoonlijke bubbel’ als gevolg van pralines en het steunen van de plaatselijke middenstand weg te werken”, lacht hij. “Ik maakte foto’s en plaatste dagelijks een op Facebook. Ik ben dat 81 dagen blijven doen.”

Kussend koppel

“De lege straten leverden fascineerde beelden op. Zowat elke dag veranderden de regels en ook dat is te zien. Het was een objectieve benadering. Het fototoestel zorgde automatisch voor afstand.”

Een van de opvallendste beelden: een kussend koppel – met mondmasker – op de Bruul. “De vrouw heeft op Facebook gereageerd. Bleek dat ze net zijn getrouwd.”

Goed doel

Intussen toonde het stadsarchief interesse in zijn foto’s als tijdsdocument. De afdrukken van de expo worden trouwens verkocht voor een goed doel. De opbrengst gaat naar de ondersteuning van Mechelse podiumkunstenaars.

De expo wordt georganiseerd vlakbij de plek waar Geerts tot voor kort werkte: de Academie. Hij gaf 31 jaar les. Als glaskunstenaar realiseerde hij diverse grotere projecten in opdracht zoals de glasramen van de weekkapel van de Sint-Katerinakerk in de Sint-Katelijne-Waver.