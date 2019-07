Kunstenaar en 'vader van de Kunstvestdagen' Dirk Gooris overleden: “Onze stad verliest een bijzonder man” Els Dalemans

29 juli 2019

17u08 14 Mechelen Mechelaar Dirk Gooris (69), oprichter van de Kunstvestdagen, is overleden. “Ons evenement is zijn vader kwijt, wij een dierbare vriend, onze stad een bijzonder man. We willen van de Kunstvestdagen van 2020 een hommage aan Dirk maken”, zegt huidig voorzitter Kristoff Meersman.

Gooris groeide op in de kunstenaarswereld. Zijn vader was beeldhouwer, zijn twaalf jaar oudere broer Gunther kunstschilder en zijn nonkels Theo Blickx en Jan De Smedt, waren schilder en beeldhouwer. Ook echtgenote Marijke Van Kenhove verdiende haar strepen als kunstenares. Gooris zelf was naast kunstenaar en fotograaf ook de stichter van de Kunstvestdagen. Tijdens dat tweejaarlijks evenement stellen de bewoners van de Mechelse Keldermansvest hun huizen ter beschikking als expositieruimte voor kunstenaars.

Hond en pijp

“Ik leerde Dirk kennen toen we in 1995 op de Keldermansvest kwamen wonen. Ook ik groeide op in een artistiek milieu, dus we hadden al snel een band”, zegt Meersman. “Dirk was de man die trouw - met zijn hond, zijn pijp en het bijpassende aroma - door de straat wandelde en iedereen aansprak. Hij was enorm betrokken en toonde altijd interesse in wat je deed of te vertellen had. Samen met zijn vrouw Marijke, die van hun woning een bijzondere en sprookjesachtige plek had gemaakt, was hij simpelweg dé kernfiguur van de Keldermansvest.”

“In 2002 ging Dirk - toen nog helemaal op zijn eentje - van start met de Kunstvestdagen. Hij wou kunst op een zo laagdrempelig mogelijke manier aanbieden aan zo veel mogelijk mensen. Zelfs al tijdens die eerste editie wist hij meteen heel wat volk te lokken. Maar Dirk werd ziek (de kunstenaar kreeg keelkanker, nvdr.) en ging op zoek naar helpende handen. Omdat hij wist dat ook ik een groot kunstliefhebber was, vroeg hij me samen met een groep buren mee de schouders te zetten onder de Kunstvestdagen. Zo breidde het evenement uit met onder andere ook muziek.”

Dirk wou kunst op een zo laagdrempelig mogelijke manier

aanbieden aan zo veel mogelijk mensen Kristoff Meersman, huidig voorzitter Kunstvestdagen

“Ik koester mooie herinneringen aan onze vaak stevige discussies. De vergaderingen duurden soms uren, en dan praatten we over de grote vragen: ‘Wat is kunst? Hoe en waar kunnen we dit het beste tonen?’... Dirk verdedigde zijn ideeën en principes steeds met veel vuur. We merkten wel dat hij het soms moeilijk had om zijn geesteskindje los te laten en dat is ook logisch. Al deden we het, aan zijn goedkeurende blik tijdens de Kunstvestdagen zelf te zien, nog niet zo slecht.”

Prijs ‘Culturele Verdienste’

Dirk Gooris ontving voor zijn Kunstvestdagen in 2007 de tweejaarlijkse prijs ‘Culturele Verdienste’ van de stad Mechelen. “Dirk was fier op die prijs en terecht. Hij was een bijzonder man: heel gepassioneerd en gedreven, empathisch en toch ook getormenteerd. De plannen zijn nog erg pril, maar we willen van onze Kunstvestdagen van 2020 graag een hommage aan Dirk maken. Hij was een enorm belangrijk persoon voor ons, onze straat en onze stad en mag nooit vergeten worden.”

De afscheidsplechtigheid van Dirk Gooris vindt plaats op woensdag 31 juli om 10 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk op de Veemarkt in Mechelen.