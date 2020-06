Kunstenaar bouwt poëtische tipi in Vrijbroekpark Wannes Vansina

10 juni 2020

De vzw Cultural Bridges in Belgium en de Provincie Antwerpen hebben deze week de website tipesmechelen.be gelanceerd, een site met poëzie in elf talen. Het gaat om de virtuele doublure van een houten tipi die momenteel in de Engelse tuin van het Vrijbroekpark wordt gebouwd door de bekende conceptuele kunstenaar Patrick Corillon. De feestelijke inhuldiging, oorspronkelijk gepland op 30 mei maar uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, zal hopelijk dit najaar kunnen plaatsvinden. Het gaat om de eerste concrete realisatie van ‘De Grond der Dingen’, het burgerparticipatieproject van theater ARSENAAL/LAZARUS. In de tipi zullen gedichten te horen zijn die worden voorgedragen en opgenomen door Mechelaars met een diverse taalachtergrond.