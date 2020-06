Kruispunt R6-Antwerpsesteenweg na jaar werken in nieuw jasje: “Gevaarlijk punt op Mechels grondgebied is nu weggewerkt” Antoon Verbeeck

06 juni 2020

15u24 14 Mechelen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bracht zaterdagmiddag eigenhandig de laatste meters asfalt van het nieuwe kruispunt R6-Antwerpsesteenweg met een pletwals aan. De herinrichtingswerken van het Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bracht zaterdagmiddag eigenhandig de laatste meters asfalt van het nieuwe kruispunt R6-Antwerpsesteenweg met een pletwals aan. De herinrichtingswerken van het gitzwart verkeerspunt zijn zo goed als afgerond. Het kruispunt, dat een kostprijs van 11 miljoen euro heeft, gaat in de loop van maandag open.

Zaterdag werden de asfalterings- en belijningswerken grotendeels afgerond. Enkel langs de noordkant van het kruispunt moet nog een stuk toplaag asfalt aangebracht worden. Op maandag gaat de R6 opnieuw open in beide richtingen, net als het kruispunt onder de brug langs de zuidkant. De noordkant van het kruispunt blijft nog afgesloten tot maandagavond. “Ik ben blij dat wij nu iets meer dan één jaar na de opstart van de werken en dit in coronatijden dit project afgewerkt hebben”, sprak Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Voor de hele omgeving is dit een project waar al lange tijd werd naar uitgekeken. Hiermee wordt het laatste gevaarlijke punt van de historische lijst van 2002 op Mechels grondgebied weggewerkt.”

Gevaarlijk

Het kruispunt van de R6 en de Antwerpsesteenweg stond bekend als een gevaarlijk kruispunt waar geregeld zware ongevallen gebeurden. In maart vorig jaar startte het Agentschap Wegen en Verkeer met ingrijpende infrastructuurwerken om het kruispunt veiliger en vlotter te maken. “Net als aan het nabijgelegen kruispunt met de Liersesteenweg, werd een brug gebouwd zodat doorgaand verkeer op de R6 voortaan over de steenweg wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het kruispunt werd uit elkaar getrokken waardoor er enkel voor en na de brug nog een uitwisseling van verkeer is met de op- en afritten naar de R6. Deze uitwisseling wordt geregeld door verkeerslichten die maximaal conflictvrij geregeld zijn. Samen met de kortere oversteekplaatsen en de nieuwe bredere fietspaden zorgt het voor een veel veiligere en comfortabelere fietservaring. Nabij het kruispunt met de Antwerpsesteenweg werd ook een fietstunnel onder de R6 aangelegd.”

3.250 m³ beton

In totaal kropen in de nieuwe brug 50 funderingspalen in gewapend beton, 420 ton wapeningsstaal en 2.600 kubieke meter beton. Voor de realisatie van de fietstunnel had men genoeg aan 650 kubieke meter beton en 98 ton wapeningsstaal. In totaal werd er 94.200 kubieke meter grond opgehoogd. Allemaal goed voor een rekening van zo’n 11 miljoen euro. Na de opening van het kruispunt maandag zal de aannemer her en der nog kleine afwerkingen uitvoeren, maar dit gebeurt zonder hinder voor het verkeer.