Kruidtuin-paviljoen tijdelijk verkooppunt voor upcyclingspulletjes Wannes Vansina

12 december 2019

16u17 0 Mechelen Nu zondag opent het rechterpaviljoentje aan de ingang van de Kruidtuin als verkooppunt van AMAi. Medewerkers verkopen er spulletjes uit hun upcyclingatelier.

AMAi geeft een zinvolle dagbesteding aan mensen die niet (meer) in het reguliere arbeidscircuit terechtkunnen. In het naaiatelier in het stadhuis geven ze oude, gerecycleerde spullen een nieuw leven.

Ze hebben daar ook een winkeltje, maar vanaf zondag kan je ook terecht in het paviljoentje aan de Bruul. De pop-up van drie maanden moet AMAi meer bekendheid geven.

Vorige week besliste het provinciebestuur nog om de stad een subsidie te geven van 9.000 euro te geven om de werking van AMAi te verbeteren.