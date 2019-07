Kruidtuin maakt zich op voor zeven Parkpopconcerten. “Het wordt herkenbaar plezant.” Wannes Vansina

03 juli 2019

16u44 0 Mechelen Morgen donderdag start in de Kruidtuin een nieuwe reeks Parkpopconcerten. Bezoekers mogen zich andermaal verwachten aan een gevarieerd programma, van schlagers over rock tot klassieke muziek. Grote wijzigingen moeten bezoekers niet vrezen. “Het wordt herkenbaar plezant.”

Vanaf morgenavond is de Kruidtuin andermaal de place to be voor wie houdt van muziek en gezelligheid. Radio Guga, de live-band rond stemmenimitator Guga Baúl, bijt de spits af. “Ik denk dat we mogen zeggen dat we een mooi programma hebben waarmee we als het weer wat meezit de Kruidtuin elke donderdagavond goed zullen kunnen vullen”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van de vzw Mechelen Feest. Op 11 juli komt Günter Neefs (in het kader van Vlaanderen Feest), op 18 juli Bart Kaëll en op 25 juli De Mens. De eerste drie donderdagavonden van augustus zijn achtereenvolgens voor Checkpoint Charlie, tribute band U2be en klassiek orkest Casco Phil, dat Maanrock inruilt voor Parkpop.

Frituur Veemarkt

Grote wijzigingen aan het programma zijn er niet. “Het is andermaal een samengaan van gezelligheid, een live band, de deejays van Radio Botanique en eten en drinken. We hebben wel een nieuwe foodpartner: Frituur Veemarkt”, aldus Calvo. De liefhebbers zullen het deze zomer wel met slechts zeven Parkpopavonden moeten stellen. “Die van eind juni hebben we geschrapt omwille van de verhuis van de Nationale Feestdag naar de Kruidtuin. We willen het aantal muzikale avonden in het park gelijk houden.”

Maanrock

Drank wordt deels geschonken in herbruikbare bekers. “We schroeven onze inspanningen nog op. We breiden het gebruik ervan nog uit, voor het overige gebruiken we bio-bekers”, zegt Calvo. Er wordt vaak gezegd dat de opbrengst van Parkpop Maanrock moet betalen, maar dat is volgens Calvo wat overdreven. “In een goed jaar eindigen we met Parkpop netto positief, maar daar financier je geen Maanrock mee. De laatste jaren hebben we globaal goede resultaten neergezet. We hebben de eigen inkomsten kunnen verhogen en de uitgaven onder controle. Dat is belangrijk om gratis straffe namen te kunnen blijven aanbieden.”

Drank

De gemeenteraad keurde eind juni opnieuw een politieverordening goed voor Parkpop. Het is verboden om gevaarlijke voorwerpen, eigen drank (alcoholhoudende of niet alcoholhoudende) in flessen, blik of glas mee te brengen of te verbruiken in de Kruidtuin. Het reglement bestaat al sinds 2005. Het werd in het leven geroepen nadat bezoekers sterke drank tot zelfs bakken bier in de Kruidtuin meebrachten. Overtredingen worden bestraft met een administratieve boete (maximum 350 euro).

Parkpop vindt telkens plaats van 19 tot 23 uur.