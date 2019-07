Kruidtuin loopt vol voor zwartgele en geelrode Parkpop Wannes Vansina

11 juli 2019

De Kruidtuin zag vanavond zwart van het volk voor de tweede editie van Parkpop, met zwart-gele en geel-rode accenten. Günther Neefs bracht er een Vlaanderen Feest-programma naar aanleiding van 11 juli. Al viel die Vlaamse Feestdag op een leeuwenvlag hier en daar na nu ook weer niet zo hard op. Daarnaast kwam een deeltje van de aanhang van KV Mechelen in de clubkleuren de uitspraak van het BAS vieren. Neefs bediende hen op hun wenken met zijn ‘You’ll Never Walk Alone’. Wat de reden ook was om naar het park af te zakken, dankzij het aangename zomerweer werd het een groot druk bijgewoonde bedoening.