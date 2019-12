Kraanauto drie keer in de fout: politie immobiliseert voertuig Wannes Vansina

20 december 2019

08u59

De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft donderdagmiddag een kraanauto staande gehouden in de Keramiekstraat in Heffen. Het voertuig was drie keer in overtreding. Zo was het niet vergezeld van begeleiding, bevond het zich niet op de voorziene reisweg en had het deze evenmin verkend. Het levert respectievelijk 400, 400 en 500 euro boete op. De politie immobiliseerde de kraanauto in afwachting van het in regel stellen.