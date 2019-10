Kraan kantelt door grondverzakking en botst tegen gevel TVDZM

08 oktober 2019

Een kraan in de Wielewaalstraat in Mechelen-Noord is maandagavond tegen de gevel van een appartementsgebouw gebotst. De schade bleef beperkt, er raakte ook niemand gewond. Het incident gebeurde kort voor 19 uur. Buurtbewoonster Diana Desouter stelde het incident vast toen ze was gaan wandelen met haar hond. Naar verluidt stond de kraanwagen er om werken aan het appartementsgebouw uit te voeren. “Vermoedelijk ligt een grondverzakking aan de basis van het incident”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Een uurtje later kon de kraan getakeld worden.