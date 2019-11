Koppel riskeert celstraf voor verschillende winkeldiefstallen TVDZM

25 november 2019

Een koppel uit Zemst heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor het plegen van een reeks winkeldiefstallen. Die dateren allemaal van 19 april jongstleden. Toen werden ze betrapt op het moment dat ze een broek aan het passen waren in kledingzaak Zara in De Bruul. Wanneer ze de broek wilden stelen, werd de politie van Mechelen-Willebroek erbij gehaald. “Bij het doorzoeken van de rugzak werd niet enkel de broek gevonden maar ook nog enkele spullen vanuit supermarkt Carrefour en Inno”, luidde het bij het openbaar ministerie vanochtend. Dat vorderde vandaag een celstraf van een vier maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel. Kledingzaak Zara vroeg een schadevergoeding van 250 euro. “Administratieve kosten”, klonk het nog. De diefstallen werden niet betwist, de broek werd intussen teruggegeven. Een vonnis in de zaak volgt op 16 december.