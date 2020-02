Koppel opent winkel met tropische planten: “Ze maken gewoon gelukkig” Wannes Vansina

18 februari 2020

17u49 0 Mechelen Op de Korenmarkt in Mechelen is Meakanu opengegaan en wie Hawaïaans verstaat, weet wat te verwachten. Bram Servaes (27) en Karen van Steenwinkel (25) verkopen er tropische planten.

Meakanu is een uitloper van Karen haar studies – ze moest een start-up maken – en haar grote hobby: planten. “Ik wilde ook altijd zelfstandig zijn en zo is de bal rustig aan het rollen gegaan”, vertelt Bram.

In de Korenmarkt 34 geen gewone planten. “We richten ons op tropische en uitzonderlijke planten die je elders in Mechelen niet vindt. Zo zijn er bij waar ik zelf drie jaar naar heb moeten zoeken”, lacht Karen.

Of ze dan niet moeilijk te houden zijn? “Vaak komt het altijd op hetzelfde neer: de juiste hoeveelheid licht en water. Iedereen kan dat en indien niet: wij staan klaar om te helpen.”

Karen is gepassioneerd door planten. Elke plek in huis waar een plant kan staan, staat er ook een. “Ze geven sfeer in huis en hebben een goede invloed op mensen: planten maken gewoon gelukkig”, lacht ze.

Bram staat fulltime in de winkel, Karen houdt er nog een andere job in een meubelzaak op na. “Maar op termijn zouden we graag met twee van Meakana kunnen leven.”

Meer informatie op de Facebookpagina van Meakanu Plant Shop.