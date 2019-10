Koppel houdt cannabisplantage in kleerkast, parket eist tot vijftien maanden cel TVDZM

02 oktober 2019

16u15 0 Mechelen Een koppel uit Heist-op-den-Berg riskeert tot vijftien maanden cel voor het houden van een cannabisplantage en drugshandel. De feiten dateren van 2018. Toen woonden ze nog in Mechelen.

De politie kreeg toen enkele meldingen van geluids- en geuroverlast. In maart kwam het tot een eerste tussenkomst. “Er werd toen wel een dienblad met een hoeveelheid cannabis opgemerkt. Hierdoor ging de politie over tot een huiszoeking op heterdaad. In de kleerkast werd een beperkte cannabisplantage aangetroffen. Verder trof de politie ook nog enkele gsm’s en een verdachte geldsom aan”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens.

Verhuisd

Het koppel werd meegenomen voor verhoor, de man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij zou het brein achter een drugshandeltje zijn geweest.Bij de drugshandel moesten afnemers een geldsom deponeren in de brievenbus en vervolgens de cannabis afleveren. De feiten werden niet betwist. Na de feiten verhuisde het koppel naar Heist-op-den-Berg. “Om te kunnen breken met slechte vrienden”, zei de vrouw op zitting. Zij riskeert een celstraf van tien maanden.

Tegen haar partner, die verstek liet gaan, werd een celstraf van vijftien maanden geëist. Nog volgens de vrouw, was haar partner op sollicitatie. “En ik wil graag een nieuwe kans”, gaf de vrouw mee aan rechter Theo Byl. “Ik heb intussen uit mijn fouten geleerd.”

Vonnis op 30 oktober.