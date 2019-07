Koppel gaat verjaardag vieren maar loopt tegen de lamp bij alcoholcontrole TVDZM

15 juli 2019

16u00 0 Mechelen Een man en een vrouw zijn afgelopen weekend hun rijbewijs kwijt gespeeld bij een alcoholcontrole. Ze hadden teveel gedronken. Extra pijnlijk voor de man was dat hij tegen de lamp liep op zijn verjaardag.

De politiezone Mechelen-Willebroek zette het koppel aan de kant op de Mechelseweg. De man zat op dat moment achter het stuur en bleek zichtbaar dronken te zijn. “Zo deed hij eerst alsof hij onze collega niet had opgemerkt en bleef bij het binnenrijden van de controlepost voor zich uit staren. Op die manier probeerde hij stapvoets voorbij onze controlepost te rijden”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Wanneer we hem uiteindelijk aan de kant zette, verspreidde hij een ontegensprekelijke alcoholgeur en kon hij amper op zijn benen staan.”

Politierechter

Een ademtest gaf de politie gelijk. De man bleek 2,2 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Hij zal het binnenkort ook mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Ook zijn vrouw zal dat mogen gaan doen. “Zij was de passagier in de wagen en verkeerde eveneens duidelijk onder invloed van alcohol. Zij had oorspronkelijk aangegeven om niet te rijden maar deed dat uiteindelijk toch”, klinkt het nog bij Van de Sande. “Bij een ademtest bleek dat ze 2,6 promille alcohol in haar bloed had.”

Cocaïne

In totaal werden er nog vier andere rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Onder hen dat van een 21-jarige vrouw. Zij was onder invloed van alcohol en cocaïne maar had wel een opmerkelijk excuus: “Ik voelde me dronken en dus heb ik twee lijntjes cocaïne gesnoven om ervoor te zorgen dat ik me minder dronken zou voelen.” Verder moest een Portuguese chauffeur een boete van 1.260 euro onmiddellijk betalen maar kon hij dat niet. Zijn wagen werd getakeld. De man heeft nu 96 uur de tijd om zijn boete te betalen.

De politie controleerde in totaal 1.154 autobestuurders. Naast de zes rijbewijzen die onmiddellijk werden ingetrokken, trok de politie nog vijftien rijbewijzen in voor zes uur. Veertien andere chauffeurs tot slot moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur.