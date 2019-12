Koppel blijft langer in de cel na gauwdiefstal in supermarkt: “Koppel ook gelinkt aan meerdere diefstallen in heel België” TVDZM

10 december 2019

12u00 0 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding verlengd van een 37-jarige man en zijn 28-jarige vriendin. De twee werden afgelopen donderdag opgepakt door de politie na een gauwdiefstal in een supermarkt in Sint-Katelijne-Waver maar kunnen nu ook gelinkt worden aan een hele reeks andere diefstallen.

Het koppel liep tegen de lamp nadat hun wagen werd opgemerkt door een ANPR-camera. De politie observeerde hen, merkte op hoe de man zijn vriendin afzette op de parking van de supermarkt en zij vervolgens de winkel betrad. Toen ze opnieuw wilden wegrijden, greep de politie in. Ze waren in het bezit van de portefeuille van een 58-jarige vrouw. Zij was op het moment van de arrestatie zelf nog niet op de hoogte van de diefstal. Na het aantreffen van de portefeuille kon deze wel worden teruggegeven aan de vrouw. Intussen kon de politie hen linken aan een hele reeks andere diefstallen in Kortrijk, Sint-Amandsberg, Aarlen, Wépion en Jambes. Na hun aanhouding door de onderzoeksrechter werden ze overgebracht naar de gevangenis. Vandaag verschenen ze voor de raadkamer. Die verlengde na beraad hun aanhouding met een maand. Het onderzoek gaat intussen verder.

