Kookpot vat vuur terwijl bewoner in slaap valt TVDZM

28 mei 2019

16u40 0

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is dinsdagnamiddag moeten uitrukken naar Hogenopstal in Rijmenam (Bonheiden). Een bewoner van een woning van de Volkswoningen was er in slaap gevallen terwijl zijn kookvuur nog brandde. De potten op het fornuis vatten vuur en dat ging gepaard met een rookontwikkeling. Vermoedelijk schrikte de bewoner hierdoor tijdig wakker. Volgens de brandweer kreeg de bewoner het vuur zelf onder controle en snel geblust. De brandweer voerde enkel nog een controle uit en moest wat ventileren. De schade bleef beperkt tot de keuken en het kookmeubel. De bewoner raakte niet gewond. Wel had hij wat rook ingeademd. Hij wilde liever niet mee naar het ziekenhuis voor extra verzorging. Nog geen uur na de oproep kon de brandweer al opnieuw richting kazerne. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard. De verhuurder zou vandaag wel nog de nodige herstellingswerken komen uitvoeren.