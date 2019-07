Koningin Fabiolawedstrijd van start Wannes Vansina

10 juli 2019

Wie niet van beiaard houdt, moet even niet in de stad van de Maneblussers zijn. Woensdag strooide de Mechelse concertbeiaard de ganse dag zijn klanken uit over de stad. De acht eerste deelnemers van de Koningin Fabiolawedstrijd gaven op het instrument in de Sint-Romboutstoren het beste van zichzelf. Tijdens de preselectie speelden ze het plichtwerk van Geert D’hollander, een prelude van Matthias Vanden Gheyn en een werk naar eigen keuze. Het Cultuurplein is de officiële luisterplek – je kan er de beiaardiers ook live aan het werk zien op een scherm – maar de ganse omgeving kan eigenlijk meegenieten van het virtuoze spel. De rest van de preselecties vindt donderdag plaats. De vijf beste beiaardiers nemen het dit weekend tegen elkaar op tijdens de finale. Het programma vind je hier.