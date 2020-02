Komt er een fietsautomaat in Mechelen? Stad haalt inspiratie in Gent TVDZM

02 februari 2020

18u25 2 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur onderzoekt of het een fietsautomaat gaat plaatsen in het centrum. “Daarin is zeven op zeven en 24 op 24 fietsmateriaal aanwezig”, klinkt het.

Het idee van een fietsautomaat komt uit Gent. In zo’n automaten vinden fietsers er onder meer regenkledij, reparatiemateriaal en lichtjes terug. “Dergelijk fietsmateriaal is niet altijd voorhanden. De stad kan hierin tegemoetkomen door fietsautomaten te voorzien waar je altijd fietsmateriaal kan kopen”, legt gemeenteraadslid Rina Rabau (Groen) uit. “Vergelijk het met een broodautomaat voor bakkers, waar je dag en nacht een brood kan kopen.”

Positieve evaluatie

Nog volgens het Mechelse gemeenteraadslid werd het initiatief van de fietsautomaat al positief geëvalueerd in Gent. “De stad is daar overigens van plan om binnenkort een tweede automaat te installeren”, gaat Rabau verder. Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke (Open VLD) is eveneens te vinden voor een fietsautomaat. “Momenteel hebben we er geen, maar in het kader van Mechelen fietsstad ben ik daar zeker voor dat idee te vinden.”

Huis van de Fiets

De stad is dus met een onderzoek gestart of dergelijk fietsautomaten een goed idee zijn. De eerste stap daarin is een mogelijke samenwerking met de Mechelse fietshandelaars. “Maar ook het toekomstige Huis van de Fiets kan daarin een rol spelen. Op dat fysiek infopunt zullen pendelaars hun fiets veilig kunnen achterlaten of herstellen”, aldus Vanmarcke. “Er zullen daar ook lockers voor fietshelmen en andere fietstoebehoren zijn. Een fietsautomaat sluit daar dus naadloos bij aan.”