Kolveniersgilde blij met erkenning schutterstraditie als immaterieel erfgoed Wannes Vansina

25 juni 2019

16u17 0 Mechelen Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft het schutterswezen toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed en dat is zeer naar de zin van de Mechelse Kolverniersgilde. “Heel blij dat de erkenning terug is.”

Hoofdman Jan Severyns hecht veel belang aan de erkenning. “De overheid erkent zo een zeer oude geplogenheid van het volkse en culturele leven. De schuttersgilden speelden sinds de middeleeuwen een belangrijke rol. Ze werden opgericht door gegoede burgers die hun bezittingen wilden beschermen, maar stelden zich later ook ter beschikking van de heer van hun stad of bewaakten later als militie de stadsomwalling en belangrijke gebouwen.”

In Mechelen bestonden er vijf schuttersgilden, waarvan een – de Kolveniersgilde – in 1983 werd heropgericht. De stad bewaken de kolveniers uiteraard niet meer, maar schieten toen ze nog wel op hun schiethof in de Grote Nieuwedijkstraat, waar ze ook hun ‘Gildencamer’ hebben. “Onze betrachting is de cultuur en traditie van de schuttersgilden in stand te houden”, aldus de hoofdman. Denk maar aan tradities als gildedansen, vendelzwaaien, koningsschieten en optochten als het Gildejuweel.

Met 35 gezworen gezellen en 500 recreatieve en wedstrijdschutters is de Kolveniersgilde een springlevende vereniging. “De erkenning is vooral belangrijk voor de Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden. Tien jaar geleden werd de erkenning schrapt - de politieke wereld is zeer instabiel – en kreeg ze nauwelijks nog middelen. Nu zal ze de gildes beter kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld bij de restauratie van historische voorwerpen”, aldus nog Severyns.