Koffiebar zamelt geld in voor Australisch wildlife: “Hartverscheurend ons thuisland te zien branden” Wannes Vansina

07 januari 2020

17u19 0 Mechelen De medewerkers van koffiebar Melbourne Coffee in de stations van Mechelen en Berchem schenken hun fooien de komende twee weken aan natuurorganisaties in Australië. “Het is hartverscheurend ons thuisland te zien branden.”

Melbourne Coffee is eigendom van de Australiër Curtis Riddington. “Maar het initiatief komt van het personeel. Ze wilden iets doen. Een van hen is net als ik afkomstig uit Australië. We voelen ons behoorlijk hulpeloos”, zegt Riddington.

In tegenstelling tot Riddington heeft Emma Roche, afkomstig uit Canberra, familie en vrienden wonen in het getroffen gebied. “Mijn oom en neef zijn vrijwilliger bij de brandweer, andere familieleden zetten zich in voor wildlife”, vertelt ze.

“Ze zijn veilig, maar de luchtkwaliteit is er momenteel het slechtste ter wereld. In Australië zijn we gewoon aan bosbranden, maar zo erg heb ik het nog nooit geweten. Het is frustrerend te zien dat de overheid niet genoeg doet”, vervolgt ze.

“Vandaar dat we beslisten om ons tipgeld gedurende twee weken te verzamelen. Hartverwarmend dat zoveel mensen ons steunen. De opbrengst gaat naar de natuur. Een half miljard dieren is gestorven in de branden, andere zijn gewond, verhongeren en hebben geen thuis meer.”

Elke gift is welkom. Melbourne Coffee zal het bedrag vervolgens verdubbelen.