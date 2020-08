Koffiebar SweetB heeft nieuwe uitbater: “Na 25 jaar in de luchtvaart, hoog tijd om mijn grote droom waar te maken” Els Dalemans

22 augustus 2020

20u48 64 Mechelen Een kwarteeuw lang was hij als steward aan de slag bij Brussels Airlines. Tijdens de lockdown besloot Eddy Nagels zijn leven echter een heel andere wending te geven. Hij wordt de nieuwe uitbater van koffiebar SweetB, pal tegenover het Huis van de Mechelaar.

“Door de coronacrisis moest ook onze nationale luchtvaartmaatschappij eind maart alle commerciële vluchten schrappen. Ik zat maandenlang werkloos thuis, en had zo heel wat tijd om alle zoekertjes uit te pluizen. Het is immers al lang mijn stille droom om een eigen koffiebar uit te baten. Toen ik plots op het overnamebod van SweetB stootte, heb ik dan ook snel de knoop doorgehakt.”

Alcoholische dranken

“Ik ben klaar voor een heel ander leven, zo kan ik nu bijvoorbeeld gewoon met de fiets naar het werk. Toch is de uitdaging groot, want ik moet elk onderdeeltje van deze stiel nog leren: de hele administratie, het uitkiezen van producten en afspraken maken met leveranciers… Voor de koffiebar zelf blijft het concept behouden: we schenken koffie en thee, gebak en broodjes… Maar er zullen voortaan wel iets meer alcoholische dranken op de kaart komen.”

Onzekerheid

“Ik kreeg al heel vaak de vraag of het niet riskant is om net nu, in volle crisis, deze sprong te wagen. De onzekerheid in de horeca is inderdaad groot, maar dat is bij Brussels Airlines óók het geval. Ik heb er het volste vertrouwen in dat alles wel weer goed komt.”

Nagels opent de deuren van zijn koffiebar officieel op dinsdag 25 augustus.