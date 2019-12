Knip Kruisbaan verhuist op 23 december Wannes Vansina

10 december 2019

13u45 0 Mechelen De knip op de Kruisbaan ter hoogte van Pius X in Mechelen-Zuid verhuist op 23 december naar het begin van de straat. De aangekondigde trajectcontrole is voor midden volgend jaar.

Donderdagavond legde het stadsbestuur verschillende scenario’s voor aan de bewoners van de omgeving Huyghebaert. De buurt sprak een duidelijke voorkeur uit voor een verplaatsing van de knip en de uitbreiding van de zone 30 gecombineerd met trajectcontrole. Intussen nam het bestuur daarover ook een formele beslissing.

Het belangrijkst is de verplaatsing van de camera naar het kruispunt met de Brusselsesteenweg. “In het kader van de afwerking van de tangent was deze stop sowieso voorzien in het najaar van 2020. Om het doorgaande verkeer in de wijk te ontmoedigen, kiezen we er nu voor om deze stop vroeger uit te voeren”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Op korte termijn wordt om de verkeersdoorstroming te verbeteren het aantal parkeervakken op de Europalaan gereduceerd en wordt over de gehele lengte het fietspad op de Europalaan afgeschermd met plooibakens. Daarnaast wordt nog een fietsoversteek uitgewerkt ter hoogte van de De Noterstraat.

Daarbovenop wordt de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur uitgebreid naar grote delen van de rest van de wijk (zie kaartje). Om de snelheidsbeperking af te dwingen, zal naar verwachting vanaf midden volgend jaar met trajectcontrole worden gewerkt. Op dat ogenblik komt er ook een vrachtwagensluis in de Europalaan. “In tussentijd zal de politie met flitscontroles de snelheid handhaven en overtreders beboeten”, waarschuwt burgemeester Alexander Vandersmissen.