Klopjacht voor de schoolpoort na inbraak: “Maar scholieren hebben weinig gemerkt” Tim Van der Zeypen

11 september 2019

18u44 6 Mechelen De politie heeft woensdagochtend een grote klopjacht gehouden op twee verdachten van een inbraak bij Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen. De scholieren merkten volgens de directie weinig op van de klopjacht. De buit en schade bleef beperkt. Een uur na de melding, kon de politie het duo arresteren. Het gaat om zestienjarigen.

Het was een medewerker van de school die vanochtend omstreeks 7.00 uur enkele verdachte handelingen had opgemerkt in een leegstaande gedeelte van het schoolgebouw. Toen de twee inbrekers op de vlucht sloegen, werd de politie ingelicht. Datzelfde hadden enkele buurtbewoners naar verluidt ook al gedaan. Hierdoor was de politie zeer snel ter plaatse. Op basis van de persoonsbeschrijvingen en de vluchtroute, kon de politie vrij snel al een verdachte inrekenen. De andere nam de benen en was spoorloos.

Voor de zoekactie zette de politie meteen de grote middelen in. Een helikopter van de Federale Politie werd ingezet en assisteerde de vele politiepatrouilles op de grond. “Omstreeks 8.00 uur konden we de actie met succes beëindigen en werden beiden overgebracht naar het politiekantoor”, liet politiewoordvoerder Dirk Van de Sande weten. “Het gaat om twee zestienjarigen zonder een vaste woonplaats.”

Geen hinder

De klopjacht kon dus al grotendeels voor de start van de school worden opgelost. Buiten enkele politiecombi’s die achterbleven, waren er voor de school geen al te grote problemen. “Leerlingen die alsnog vragen hadden, konden uitleg krijgen over wat zich had voorgedaan. Al bleef dat beperkt”, reageert directrice Katie Steemans. “Hinder voor de werking van onze school was er niet. Vanochtend konden we de lessen op het gewone tijdstip aanvatten.”

Een leerling zou de verdachten hebben opgemerkt tijdens hun vluchtpoging op school. Nog volgens de directie werden haar ouders meteen op de hoogte gebracht. “Onze leerlingenbegeleider heeft deze leerling verder opgevangen”, aldus Steemans nog.

Beperkte buit

Intussen werd ook de schade opgemeten in de school en deed de politie de nodige vaststellingen. Er werd ook nagegaan of de inbrekers iets buit hadden gemaakt. Gelukkig bleef deze volgens de directie beperkt. “Er was een kleine geldsom verdwenen en we merkten op dat er in de buurt enkele spullen waren klaargezet om mee te nemen. Gelukkig is de inbraak dus net op tijd opgemerkt”, klinkt het nog.

Ook de schade aan het gebouw en de ravage van de inbraak bleef beperkt. “Tijdens hun vlucht hadden de twee wel wat decoratie opzij gegooid maar al bij al valt het dus goed mee”, besluit directeur Katie Steemans. De twee zestienjarige verdachten werden in de loop van woensdag verhoord door de politie. Allicht morgen zullen de twee voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Die kan het duo op zijn beurt plaatsen in een gesloten instelling.