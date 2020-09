Kleuters Pius X nemen intrek in nieuwbouw: “Een zaligheid!” Wannes Vansina

09u55 2 Mechelen De kleuters van Pius X op de Kruisbaan in Mechelen beleefden hun eerste schooldag helemaal anders dan vorig jaar. Niet alleen omwille van corona: voortaan krijgen ze les in gloednieuwe schoolgebouwen.

De nieuwe school kwam in de plaats van de afgeleefde lokalen die er voorheen stonden. Om verschillende redenen liepen de werken heel wat vertraging op, laatst door de coronapandemie.

Ook op 1 september was de school nog niet helemaal af – speeltuigen, een afdak en een fietsenstalling moeten nog komen – maar de kleuters konden wél al hun intrek nemen.

Wat een verschil met de containers waar ze het tot vorig schooljaar mee moesten doen. “Een zaligheid om zo’n school te kunnen openen”, lacht directeur Hilde Dewulf. “Het is echt dag en nacht verschil. Dit is pure luxe in vergelijking met hoe het voorheen was, een droom voor elke juf.”

Elke klas werd aangekleed volgens een thema – in het eerste leerjaar siert bijvoorbeeld een muurschildering van Jules de muren – en beschikt over eigen sanitair. Dankzij vloerverwarming staan geen radiatoren in de weg voor de hoekenwerking.

Er zijn vier klassen, waardoor er nu ook een aparte klas is voor instappertjes. De juffen beschikken voor het eerst over een leraarskamer. “Dat we geen feestelijke opening kunnen doen, is natuurlijk jammer. Om hen al een beetje te laten wennen, mochten de kinderen en hun ouders vorige week al eens een kijkje komen nemen.”