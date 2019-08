Kleuterjuf Villa Zonnebloem in Bake Off Vlaanderen: “Dingen moeten bakken waar ik nog nooit had van gehoord!” Wannes Vansina

30 augustus 2019

19u29 0 Mechelen Komt de winnaar van het nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen opnieuw uit Mechelen? Het zou zowaar kunnen. Onder de tien deelnemers Trien Bogaerts (42), de bakgekke en superenthousiaste kleuterjuf van Villa Zonnebloem.

Tien fervente bakkers en baksters kruisten afgelopen zomer de deegrollen in de bekende witte tent in Schoten. Vanaf 4 september is het resultaat te zien op Vier. Vorig jaar trok secretariaatsmedewerkster van BimSem Julie Van den Driesschen aan het langste eind. Trien bestiert haar kleuterklas in de Freinetschool amper honderd meter verderop. “Maar we hebben elkaar nooit ontmoet. Ik was wel grote fan van Julie”, zegt Trien.

Al is haar gebak misschien net iets minder gestroomlijnd. “De aard van het beestje. Ik ben nu eenmaal een spring in ’t veld en chaotisch persoon – vergelijk mijn klas maar eens met die van de collega’s. De intentie was er wel altijd om alles even mooi en strak te krijgen, maar ik laat mij gemakkelijk afleiden. Terwijl andere kandidaten presentator Wim Opbrouck vaak zagen als stoorzender, vond ik hem een feest.”

Vergis u niet: Trien kan wel degelijk haar vrouwtje staan met boter, bloem en eieren. Vraag dat maar aan haar kleuters voor wie ze haast wekelijks cupcakes en koekjes bakt. Of haar drie kinderen, circusschool Circolito, haar zangkoor, Prinses Harte.... “Ik ben gemiddeld toch twee keer per week aan het bakken, vaak klassieke taarten. Bake Off Vlaaneren heeft ons flink uitgedaagd. Ik heb dingen moeten bakken waar ik nog nooit van had gehoord.”

Ze deed overigens niet mee om te winnen en al zeker niet om er haar job van te maken; daarvoor ziet ze haar kleutertjes te graag. Ze zou meteen opnieuw meedoen. “Niet zozeer om te bakken – dat moet gebeuren onder enorme tijdsdruk – maar omwille van de mensen en het avontuur.”

Of ze zichzelf de ‘Beste Bakker van 2019’ mag noemen, mag ze uiteraard niet verklappen. Meer info hier.