Kleuterjuf besmet met Covid-19: 120 kleuters tot en met woensdag thuis Wannes Vansina

12 oktober 2020

13u51 1 Mechelen De Puzzel ging deze ochtend weer open na een besmetting met COVID-19 vorige week , aan de andere kant van Mechelen ging tegelijk een andere school dicht. Het Lyceum houdt de kleuterschool tot en met woensdag gesloten nadat een juf positief testte.

GO! basisschool Lyceum in de Caputsteenstraat telt zeven kleuterklassen, samen goed voor ruim 120 kleuters. Hun ouders werden afgelopen weekend op de hoogte gebracht van de besmetting van de kleuterjuf.

“Een kleuterjuf heeft positief getest op Covid-19. Bij de andere kleuterjuffen en kleuters zijn nog geen symptomen vastgesteld. Toch gaan alle leerkrachten van de kleuterafdeling in afwachting van de testresultaten in quarantaine. We kunnen niet anders dan de strikte coronaprocedures naleven”, doet directeur Wendy Heremans het verhaal.

De sluiting beperkt zich tot slechts twee dagen omdat woensdag sowieso al een pedagogische studiedag op het programma stond. De lagere school blijft gewoon open. “De lagere schoolklassen liggen volledig aan de andere zijde van de campus. Door consequent en maximaal de werking van de kleuterafdeling en de lagere afdeling gescheiden te houden, heeft de besmetting in de kleuterschool geen consequenties voor de werking van de lagere school.”

De besmetting komt als een “koude douche”. “We volgen alle regels zeer nauwgezet op: geen ouders op school, mondmaskers, afstand houden, handen wassen, … Tijdens de zomervakantie hebben we allerlei inspanningen gedaan om de hele school, ook de kleuterafdeling, coronaproof te maken. Maar we houden vol! Samen slaan we ons hierdoor heen”, besluit Heremans.