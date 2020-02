Kleurige De Ham-stoet trekt door de straten Wannes Vansina

21 februari 2020

Alle leerlingen van De Ham trokken vrijdagmiddag in een kleurige stoet door Mechelen. Op die manier vierde de basisschool niet alleen carnaval, maar wilde het haar verbondenheid en solidariteit van in de school zelf uitdragen naar de buurt en de stad. De kinderen maakten samen plezier, maar zorgden ook voor elkaar. De leerlingen van de derde graad namen zo elk een kleutertje onder hun ‘vleugels’. Bij wijze van opwarmertje donderdag kregen de kleuters al bezoek van schoonheidsspecialistes in spe van COLOMAplus en werden ze professioneel gegrimeerd.