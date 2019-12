Kleinzoon betrapt inbreker in woning van grootouders: “Hij verbleef zelfs in onze caravan” TVDZM

09 december 2019

16u09 0 Mechelen Het openbaar ministerie heeft een celstraf gevorderd van acht maanden effectief tegen Ibrahim S. De man moest zich verantwoorden voor een inbraak in een woning.

De slachtoffers waren op het moment van de inbraak niet thuis. Het was de kleinzoon van de slachtoffers die de inbraak opmerkte. Hij kwam toen thuis van school en zag een man op de oprit staan. De verdachte had een ijzeren staaf vast. De politie werd ingelicht en kon S. arresteren. Hij verbleef illegaal in ons land. “Na zijn arrestatie bleek dat de man enkele dagen in de caravan van de familie had verbleven. Die stond op de oprit van de woning”, klonk het vandaag op zitting. “De gestolen spullen konden worden gerecupereerd.” De slachtoffers stelden zich wel burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding van net geen 800 euro. De feiten werden niet betwist. De raadsman stelde een straf met uitstel voor. Een vonnis volgt binnen de maand.