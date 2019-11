Kleinere winteropvang opent op Battelsesteenweg Wannes Vansina

18 november 2019

17u09 0 Mechelen De stad Mechelen organiseert vanaf 2 december een winternachtopvang voor daklozen aan de Battelsesteenweg met tien bedden. Dat zijn er een derde minder dan vorig jaar.

De stad organiseerde vorig jaar voor het eerst een winteropvang in de Hanswijkstraat. Aangezien daar nu het Transitiehuis is gevestigd, moest de stad op zoek naar een andere plek. Daklozen zullen vanaf volgende maand terecht kunnen in een gebouw van het Sociaal Huis op de Battelsesteenweg, aan ROJM en het Fietsatelier.

“Wie overdag op ons pad komt, kan ’s avonds al in één van de tien bedden terecht. Het verblijf is gratis en ondertussen zorgen onze maatschappelijk werkers voor de nodige begeleiding. In Mechelen slaapt deze winter niemand op straat”, maakt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco zich sterk.

Vorige winter telde de winteropvang vijftien bedden, nu tien. “Voor meer is er op de Battelsesteenweg geen plaats, maar we gaan ervan uit dat het voldoende zal zijn. Over een aantal weken starten we ook nog een kleinschalig project rond housing first.”

De winternachtopvang van de stad bood vorig jaar van begin december tot eind maart in totaal aan 38 mensen een bed, een bad en brood. De helft van die mensen bleef één tot zeven dagen, de andere helft langer dan een week. Ondertussen werden ze door de sociale dienst van het Sociaal Huis begeleid. Dat zal dit jaar niet anders zijn.