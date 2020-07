Kleine Stadsartiesten willen breakdancen in jouw vakantiestraat Wannes Vansina

16 juli 2020

16u59 0 Mechelen

Voortaan kan je voor je vakantiestraat ook een optreden van jonge breakdancers Baziel Tamutan en Myka Dosunmu boeken.

De toen 8 en 9 jaar oude jongens wonnen in december de wedstrijd de Kleine Stadsartiest. De dansers willen hun strafste breakdancemoves brengen en zo ook andere kinderen inspireren om te bewegen. Hun club Busta Move komt graag een initiatieles geven.

“Baziel en Myka twijfelden geen seconde op de vraag om als Kleine Stadsartiesten mee te stappen in het verhaal van de vakantiestraten. Ze zijn alvast een voorbeeld, het zou mooi zijn dat er kinderen volgen zodat we de lijst met kinderartiesten in de toekomst verder kunnen uitbreiden”, zegt Jeugdschepen Abdrahman Labsir.

Alle praktische informatie vind je op de website van het evenementenloket.