Klas en begeleider lopen doodleuk over sporen, Infrabel is razend: "Dit is levensgevaarlijk!” Wannes Vansina

06 maart 2020

17u32 70 Mechelen Infrabel heeft vrijdag beelden verspreid van een flagrant geval van spoorlopen in Leest (Mechelen), nota bene door een klas scholieren. De spoorwegbeheerder diende ook klacht in tegen onbekenden. “Dit is levensgevaarlijk!”

RTV filmde de spoorlopers woensdagmiddag op de spoorlijn Mechelen-Sint-Niklaas ter hoogte van de Grote Heide. Volgens de regionale televisie ging het om een groep van zo’n dertig leerlingen van een Nederlandse school in Leeuwarden. “Een officiële melding hebben we niet gekregen, maar we hebben klacht ingediend tegen onbekenden”, zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. “Op spoorlopen staan boetes van 80 tot 2.000 euro en zelfs gevangenisstraffen van acht dagen tot vijf jaar. We vinden de beelden dermate frappant dat we ze wilden tonen om er nogmaals op te wijzen dat spoorlopen niet kan. Mogelijk kunnen we samen met de Nederlandse collega’s van ProRail hier een gezamenlijke sensibiliseringsactie rond maken.”

Lichte daling

Overigens gaat het wel de goede kant uit met spoorlopen. Het aantal geregistreerde gevallen daalde voor het tweede jaar op rij lichtjes, tot 705 in 2019. Volgens Infrabel is dat het gevolg van een combinatie van sensibilisering, controles en infrastructurele aanpassingen. “Maar we maken ons geen illusies: het werkelijke aantal gevallen van spoorlopen is veel groter” , aldus Infrabel. Volgens de spoorwegbeheerder is het aantal dan ook nog altijd “onaanvaardbaar hoog”.

Vorig jaar overleed één iemand ten gevolge van spoorlopen, drie personen raakten zwaargewond. Spoorlopen zorgde voor maar liefst 128.820 minuten vertraging. Er werd het vaakst over de sporen gelopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (117), gevolgd door Oost-Vlaanderen (109) en Antwerpen (90).

