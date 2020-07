Kinderwagen en juwelen gestolen uit Mechelse appartementsblokken Antoon Verbeeck

04 juli 2020

Dieven sloegen dit weekend hun slag in twee appartementsblokken in Mechelen. In de Draaibankstraat brak een onbekende binnen in een gemeenschappelijke inkomhal van een appartementsblok. Een kinderwagen die in de hal stond, werd gestolen. In de Varkensstraat werd een diefstal gepleegd in een appartement. De dader kon onder een vals voorwendsel de woonst van het slachtoffer, een bejaard persoon, betreden. Tijdens een onbewaakt moment sloeg hij zijn slag en ontvreemde hij de juwelen van de inwoner. De politiezone Mechelen-Willebroek werd van beiden feiten ingelicht.