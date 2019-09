Kinderraad wil tegen zomer 2020 alle speelpleinen rookvrij maken Wannes Vansina

17 september 2019

De Mechelse kinderraad is een jaar ver en dus halverwege. Maandagavond werd stilgestaan bij de realisaties tot dusver. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen was het rookvrij maken van de eerste speelpleinen en de activiteiten in het kader van ‘Generatie Rookvrij’. Tegen 2020 wil de kinderraad alle pleintjes rookvrij hebben. Andere realisaties waren onder meer de uitbreiding van de Buitenspeeldag en het in de kijker zetten van oversteekplaatsen, zoals onlangs met het 3D-zebrapad in Muizen. Daarnaast willen de kinderen in 2020 nauw samenwerken met Het Predikheren “om enkele spannende projecten op te starten”. Spelprikkels in de stad blijven een belangrijk aandachtspunt. Maandagavond wisselden kinderburgemeester Jaan Roelens en secretaris Camila Ladron de Guevara van functie.