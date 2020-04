Kinderkankerdag gaat niet door: “Kwetsbare kinderen niet in nog meer gevaar brengen” Wannes Vansina

23 april 2020

13u12 0 Mechelen Corona eist een nieuw slachtoffer: de jonge kankerpatiëntjes die jaarlijks genieten van de Nationale Kinderkankerdag. De organisator besliste het evenement te schrappen.

De Nationale Kinderkankerdag is het jaarlijkse evenement in Planckendael waarop jonge patiëntjes en hun familie even hun zorgen kunnen vergeten. De 27ste editie van de Nationale Kinderkankerdag zou plaatsvinden op 4 oktober.

“Een moeilijke, maar weloverwogen beslissing”, zeggen de organisatoren. Ze willen geen enkel risico nemen met de kinderen die sowieso al over een wankele gezondheid beschikken en hen niet nog meer in gevaar brengen.

“De Nationale Kinderkankerdag kan elk jaar op meer dan duizend deelnemers rekenen: social distancing wordt dan heel moeilijk. Bovendien kan het wetenschapscomité van virologen onmogelijk bepalen wat ons na de zomer nog te wachten staat. Komt er een nieuwe golf van besmettingen? We nemen beter geen risico’s, hoe jammer de annulatie ook is”, zegt voorzitter Karel Verbist.

De organisatoren hopen in 2021 opnieuw te mogen aanknopen met de mooie traditie.

