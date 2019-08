Kinderen spelen op Mechels Reuzenopsinjoorke David Legreve

13 augustus 2019

13u00 0

Aan de voet van Mechelen’s bekendste toren siert een groot geel Opsinjoorke het Sint-Romboutskerkhof. Sinds 2015 doet hij dienst als klimtoestel voor spelende kinderen. Het beeld, dat 20 keer groter is dan de originele pop, maakt deel uit van de zes installaties die Mechelen nog meer moeten promoten als dé kindvriendelijke bestemming. Vier maanden na de plaatsing werd de Reuzenopsinjoor verplaatst en ingekort om hem veiliger te maken nadat enkele kinderen lelijk ten val waren gekomen. Sindsdien gonst het plein regelmatig van de vrolijke kinderkreten.

Wist je dat... Opsinjoorke de eeuwige dronkenlap verbeeldt die zijn vrouw slaat? Als straf wordt hij door zijn buren op een grote doek in de lucht gegooid en weer opgevangen. De originele pop is gemaakt in 1647. Mechelen neemt een houten Opsinjoorke mee in stoeten en ommegangen. Ze dragen hem op een grote doek en smijten hem hiermee in de lucht.