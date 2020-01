Kinderen planten Anne Frankboom aan Kazerne Dossin Wannes Vansina

27 januari 2020

13u15 9 Mechelen Kinderen hebben maandag een Anne Frankboom geplant in het Tinelpark, naast Kazerne Dossin in Mechelen. Het gaat om een afstammeling van de witte paardenkastanje waarover Anne Frank schreef.

Anne Frank leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in het Achterhuis in Amsterdam. Ze beschreef de grote witte paardenkastanje in de tuin in haar dagboek. De boom was haar enige zicht op de natuur, op de buitenwereld. In 2010 waaide de boom om, maar sindsdien doen honderden stekjes overal ter wereld de boom verder leven.

Volgens Kazerne Dossin is de boom een inspiratie voor de huidige samenleving. “Het verhaal van Anne Frank is wereldwijd gekend. Door de boom hier een plek te geven, vertellen we niet enkel haar verhaal, maar dat van de vele joodse mensen die ook in België ondergedoken zaten. Dat er ook zo veel mensen bereid waren om Joodse mensen te helpen, met gevaar voor eigen leven, is erg bewonderenswaardig.”

De Anne Frankboom kostte de stad 2.120 euro. Hij werd geplant nadat kinderburgemeester Camila Ladron De Guevara en de kindersecretaris Jaan Roelens een stukje uit het dagboek van Anne Frank hadden voorgelezen voor leerlingen van het zesde leerjaar van de Knikkerbaan in Berchem.

Ze kregen daarbij de hulp van de burgemeester en de eerste schepen. “Het planten van deze nakomeling is een oproep om nog harder te werken aan solidariteit en aan samenleven in diversiteit, zodat niemand zich ooit nog moet opsluiten in achterkamers of achter hoge muren”, aldus de politici.