Kinderen krijgen klappen van stiefvader, parket eist tien maanden cel TVDZM

26 juni 2019

13u50 0 Mechelen Amir A.S. uit Mechelen riskeert een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel. De Mechelaar stond terecht voor het slagen aan zijn stiefkinderen. De bal ging aan het rollen nadat de dertienjarige stiefdochter zelf naar de politie stapte.

In de zomer van 2018 stapte de dertienjarige stiefdochter naar het politiekantoor in Mechelen binnen. Op dat moment was ze aan het huilen. Aan de agenten vertelde ze dat net klappen had gekregen van haar stiefvader. De politie ging ter plaatse en trof in de woning van beklaagde ook de zus en broer van het dertienjarige meisje aan. Ook zij waren aan het huilen. “Omdat we te laat thuis waren gekomen nadat we naar het park mochten, was er een ruzie ontstaan”, klonk het. “Vervolgens kregen we klappen met een stok.”

Beklaagde gaf de feiten meteen toe. Hij voegde aan zijn verklaringen wel nog toe dat hijzelf zo was opgevoed en zijn stiefkinderen bijzonder onbeleefd waren. Rechter Suzy Vanhoonacker kon zich niet vinden in die verklaringen: “Het is heel simpel. Hier wordt het slagen aan kinderen niet getolereerd.” Het parket eiste gelet op zijn strafregister een celstraf van tien maanden en een geldboete van 400 euro moet probatie-uitstel.

Zijn dochters vroege een schadevergoeding aan de rechter. Beklaagde zelf kon zich wel vinden een straf met uitstel. “Intussen is alles vergeven en vergeten”, klonk het nog bij A.S. Een vonnis in de zaak volgt op 11 september.