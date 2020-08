Kinderen gaan naar zomerscholen op 12 locaties in Dijlestad: “Extra duwtje in de rug voor start van nieuwe schooljaar” Els Dalemans

13 augustus 2020

12u47 0 Mechelen Met het nieuwe schooljaar in zicht, geeft stad Mechelen 265 kinderen en jongeren een extra duwtje in de rug met het project ‘Talent krijgt zomerkans’. “We willen hen op 1 september vol vertrouwen met het nieuwe schooljaar laten starten.”

“Toen de Vlaamse overheid het idee van de zomerscholen lanceerde, sprongen wij meteen mee op de kar. Heel wat kinderen en jongeren hebben het sinds de lockdown in maart moeilijk. Zeker leerlingen voor wie school vaak een uitdaging is, kunnen wat extra hulp gebruiken”, zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie.

51 vrijwilligers

“Samen met de scholen gingen we op zoek naar net dié kinderen, zodat zeker zij de weg vonden naar ‘Talent krijgt zomerkans’. Alles samen nemen nu 265 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs deel. Zij werden verdeeld over 21 groepen van elk maximum 14 leerlingen. Om deze leerlingen te begeleiden, kunnen we rekenen op de hulp van maar liefst 51 vrijwilligers: talentencoaches, leerkrachten, monitoren en helpende handen.”

Aparte bubbels

Elke groep vormt een aparte bubbel, zij zitten verspreid over twaalf verschillende locaties in de stad. Eén van de locaties is het Mechelse doe-centrum Technopolis. “Wij stellen lokalen ter beschikking, en laten de leerlingen ook op een leuke manier kennismaken met wetenschap en technologie”, zegt Ester Blockx. “De kinderen kunnen bijvoorbeeld aan de slag in de tentoonstellingsruimte, nemen deel aan workshops of krijgen de nieuwste wetenschapsshow te zien.”

Spelenderwijs

“Voor elke groep werd een apart programma uitgewerkt, maar de focus ligt altijd op talentversterking, brede ontwikkeling en goesting in leren. Zo krijgen kinderen de kans om zich spelenderwijs voor te bereiden op de start van het nieuwe schooljaar”, besluit schepen De Bie.