Kinderen gaan met Natuurpunt op mottenjacht: “Help nachtvlinders met de aanleg van groen” Wannes Vansina

13 juli 2019

12u33 1 Mechelen Kinderen uit de buurt van de Kerkhoflei in Mechelen inventariseerden zaterdagochtend een heleboel motten en nachtvlinders die ze met behulp van medewerkers van Natuurpunt hadden gevangen. Voor hen ging een nieuwe wereld open. “Voortaan sla ik geen motten meer dood”, zegt Manon.

Om een mooi beeld te krijgen van de verscheidenheid aan nachtvlinders die de stad rijk is, organiseert Natuurpunt Kern Mechelen van juli tot september ‘Vlindervinders en Mottenzotten’, een serie inventarisaties waar de medewerkers ook graag de jongste natuurfanaten en hun ouders bij betrekken. De eerste ging vrijdagavond van start in samenwerking met Cohousing Gummarushof.

Vrijdagavond zetten de Natuurpunters en kinderen drie lichtvallen op en maakten ze een smeersel van rode wijn, suiker en confituur. Na een nachtje kamperen ontdekten ze zaterdagochtend de vangst. Medewerkers van Natuurpunt onderscheidden een 50-tal soorten. “Er zijn heel wat minder nachtvlinders door de droogte van vorig jaar. De rupsen hebben niet genoeg te eten gehad en zijn verdroogd met de plantjes”, zegt Peter Hendrickx.

Voor een niet-kenner lijkt vijftig soorten veel. Zoveel dagvlinders bestaan er niet eens in ons land. “Er zijn 900 soorten grote nachtvlinders en daarnaast nog eens 2.000 micromotten”, verklaart Hendrickx. “Mensen hebben vaak geen idee wat ’s nachts allemaal in hun tuin rondvliegt”, weet Myriam De Munter. “Ze denken bij motten ook altijd aan donkerbruine of grijze exemplaren, maar er zitten echte juweeltjes tussen.”

Mensen hebben geen idee wat ’s nachts allemaal in hun tuin rondvliegt. Ze denken bij motten altijd aan donkerbruine of grijze exemplaren, maar er zitten echte juweeltjes tussen Myriam De Munter

Manon (11) kan dat na zaterdag beamen. “Sommige zijn supermooi. Ik heb vandaag veel meer respect gekregen voor die diertjes. Eergisteren sloeg ik nog een mot dood in mijn kamer omdat ik bang was van de geluidjes die ze tegen het raam maakte, maar ik denk niet dat ik dat nog zou doen.” Bram (8) vond de vlinders grappig en een beetje cool. “Ik heb veel bijgeleerd.”

Groen voor tussenlandingen

Natuurpunt wil niet alleen inventariseren, maar ook sensibiliseren. “Elke stukje groen in de stad kan belangrijk zijn voor de dieren. Sommige trekken van natuurgebied naar natuurgebied, maar zover geraken ze niet altijd in een keer. Iedereen kan een rol spelen, hoe klein die ook is, door in groen te voorzien”, zegt De Munter.

Er is een grote verscheidenheid. De gamma-uil trekt van het zuiden van Frankrijk naar Scandinavië en terug, andere zijn een veel korter leven beschoren omdat ze niet kunnen eten. Bij motten wordt al snel aan kleerkasten gedacht, maar dat is volgens De Munter al lang niet meer het geval. “Twee soorten zitten in de kleren en dan nog enkel in de niet-synthetische. Beide zijn erg bedreigd.”

Sommige nachtvlinders hebben overigens een bijzonder verhaal, zoals de zout-en-pepermot. “In pre-industrieel Londen kwam de witte variant het vaakst voor, tot de komst van de fabrieken. Daarna won de zwarte aan terrein. Ten gevolge van de smog die zich afzette op de bladeren van de bomen, konden vogels hen minder gemakkelijk vinden”, besluit Nils Iwens, de nieuwe voorzitter van Natuurpunt Kern Mechelen.