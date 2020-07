Kinderdagverblijf sluit deuren nadat verzorgster besmet blijkt met Covid-19 Wannes Vansina

31 juli 2020

18u25 4 Mechelen Zorgbedrijf Rivierenland heeft kinderdagverblijf Zwaluwstraat in Mechelen preventief gesloten nadat bleek dat een van de kinderverzorgsters Covid-19 bleek te hebben opgelopen. Vervolgens bleken nog twee collega’s besmet. Ook ouders werden geadviseerd om in quarantaine te gaan.

“Een van onze personeelsleden kreeg dinsdag in de late namiddag de diagnose. We hebben vervolgens meteen alle ouders op de hoogte gebracht en het verblijf onmiddellijk gesloten voor de rest van de week”, licht Peter Macken, algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland, toe.

Het bleef niet bij de ene besmetting. “Woensdag hebben we ook het vijftiental andere personeelsleden laten testen. Twee bleken eveneens besmet. Ook zij moeten in thuisquarantaine blijven.” Mogelijk kan het aantal besmettingen nog oplopen, want nog niet alle testresultaten zijn binnen.

Rot

Volgens Macken werden wat betreft de kindjes de adviezen van Kind & Gezin gevolgd. “Kinderen vormen een laag risico en geven besmettingen niet vlug door. De ouders van wie de kinderen het meeste contact hebben gehad met de verzorgers, werden gevraagd om in thuisisolatie te gaan. Voor die ouders is dat rot, want velen hadden gezien de sluiting vakantie gepland.”

De directeur verwacht dat Zwaluwstraat over veertien dagen gewoon weer open kan. “Al een geluk bij een ongeluk dat het kinderdagverblijf de komende twee weken sowieso dicht was wegens collectief verlof.” In het kinderdagverblijf in de Zwaluwstraat kunnen maximaal zo’n zeventig kinderen opgevangen worden.

Woonzorgcentra

Het is de eerste keer dat het virus binnenraakt in een kinderdagverblijf van het zorgbedrijf. Dat gebeurde eerder wel met woonzorgcentra De Lisodde en Sint-Elisabeth, maar niet in het Hof Van Egmont. Voorlopig zijn in deze woonzorgcentra tijdens deze tweede golf geen besmettingen opgedoken.