Kind & Gezin herneemt consultaties in 38 Volt Wannes Vansina

01 april 2020

Kind & Gezin herstart vandaag woensdag in Mechelen de consultaties. Niet op de gebruikelijke locaties in het Sociaal Huis of de Maurits Sabbestraat, wel in het gebouw van 38 Volt in de Caputsteenstraat. Dat gebouw is tijdelijk vrij en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die worden opgelegd aan de consultatiebureaus die nu heropstarten. “Kind & Gezin neemt zelf contact op met de gezinnen die dienen langs te komen. Ze zullen de ouders informeren waar en wanneer ze op afspraak kunnen gaan”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco. Het consultatiebureau van de Brusselsesteenweg blijft open op dezelfde locatie. De focus ligt op de geplande en reeds in te halen vaccinaties. Om de vlotte doorstroom te bevorderen worden de kinderen niet uitgekleed of gewogen.