Kind (6) verdrinkt in vijver van De Nekker in Mechelen: “Lag op zijn buikje toen hij uit water gehaald werd” Tim Van Der Zeypen

12 augustus 2020

14u49 20 Mechelen Een kind van 6 jaar oud uit Brussel is vandaag verdronken in de vijver van het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij was op uitstap met begeleiders en een groep andere kinderen. Dat is bevestigd door de lokale politie.



De zesjarige jongen was aan het spelen in de kindervijver van het recreatiedomein, toen het in moeilijkheden raakte. Toen redders zagen dat het op zijn buik lag, werd het meteen uit het water gehaald. De 25-jarige Wencke zag het van dichtbij gebeuren. “De redder begon onmiddellijk het kindje te reanimeren”, zegt ze. “Al snel kwamen andere redders hem bijstaan”. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar onderweg naar of in het Universitair Ziekenhuis (UZA) in Edegem, is hij dan toch bezweken.

Onopzettelijke doodslag

Er is een onderzoek opgestart, maar in eerste instantie wijst alles in de richting van een spijtig ongeval. De omstaanders en getuigen werden ondervraagd door de politie. Het parket had een onderzoeksrechter gevorderd wegens schuldig verzuim, maar na de afstapping van woensdagnamiddag wordt het onderzoek gekwalificeerd als onopzettelijke doodslag. Er zal ook onderzocht worden of de redders en de begeleiders van het kindje hun taak goed uitgevoerd hebben.

Alle aanwezigen werden naar de grote zwemvijver verplaatst om de politie en het parket toe te laten hun werk te doen. Er waren op het moment van het ongeval zo'n vijfhonderd mensen aanwezig. Door de coronacrisis wordt er gewerkt met een reservatiesysteem dat niet meer volk toelaat. Enkel de plek waar het onderzoek wordt gevoerd is afgesloten. Er werd een perimeter ingesteld. De kleine kindervijver is gedeeltelijk afgesloten.

Het provinciaal recreatiedomein De Nekker wil voorlopig niet reageren op het incident. “We betreuren het ongeval, maar wachten in alle sereniteit het verdere onderzoek de politie af”, laat een woordvoerster weten. De aanwezige redders, die het kind nog probeerden te reanimeren, en de familie krijgen pyschologische bijstand.