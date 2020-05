Keukengerei uit bergruimte gestolen Tim Van Der Zeypen

25 mei 2020

In de Biesblokstraat in Mechelen hebben dieven ingebroken in een bergruimte. De daders geraakten binnen zonder inbraaksporen achter te laten. Eens binnen werd alles doorzocht. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek werden er wat keukenmaterialen gestolen. Er is een onderzoek opgestart.