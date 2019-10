Ketens moeten voortaan 2,5 keer zoveel promotaks betalen Wannes Vansina

01 oktober 2019

08u20 2 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft de ‘promotaks’ voor handelaars gewijzigd. Grote handelszaken betalen voortaan tweeëneenhalf keer zoveel.

De promotaks werd twee jaar geleden ingevoerd. Handelszaken in het stadscentrum en de stationsomgeving betalen sindsdien jaarlijks tussen 100 en 600 euro, afhankelijk van hun grootte en locatie. De opbrengst gaat naar acties die Mechelen op de kaart zetten als belevings- en shoppingstad. Voor winkels groter dan 600 m² in het kernwinkelgebied wordt het tarief nu verhoogd van 600 naar 1.500 euro.

Marc Hendrickx (N-VA) pleit voor voorzichtigheid. “De redenering is dat de ketens dat toch niet voelen, maar ik vraag mij af of dit hen op de duur toch niet gaat wegjagen uit de binnenstad en of er dan geen domino-effect zal ontstaan.” Ook Vlaams Belang maakte bezwaar.

Volgens schepen Greet Geypen (Vld-Groen-M+) komt de vraag voor de aanpassing van Mechelen MeeMaken zelf. “De opbrengst (13.100 euro – red.) moet het wegvallen van Europese middelen compenseren. De opbrengst gaat naar de loonkost voor de medewerker van het handelscomité.”