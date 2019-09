Kerstmarkt aan de Dijle palmt vier weekends in Wannes Vansina

11 september 2019

10u18 2

Goed nieuws voor liefhebbers van de Kerstmarkt aan de Dijle in Mechelen. Deze zal komende winter vier weekends in beslag nemen, dubbel zoveel als twee jaar terug.

De kerstmarkt is een van de centrale elementen in het programma van Mechelen houdt je Warm. Omwille van het toenemend succes zal het evenement vier weekends duren in plaats van drie vorig jaar. “In december kan je elk weekend, van vrijdag tot en met zondag, heerlijk vertoeven op de Vismarkt, Haverwerf en in de Van Beethovenstraat. De schaatspiste op de Dijle maakt je gezinsuitstap helemaal af”, kondigt Kristof Calvo, voorzitter Mechelen Feest, aan.

De kerstmarkt staat in tegenstelling tot vorig jaar niet meer op de Korenmarkt. “Het is een heel mooi plein, maar de meningen van de standhouders vorig jaar liepen uiteen. Het plein sluit ook niet helemaal aan op de rest van de kerstmarkt. In de plaats komt mobiele randanimatie.”

Inschrijven voor een standplaats op de kerstmarkt kan nog tot en met 28 september. Originaliteit en producten/gerechten met een winterse toets krijgen voorrang. Standhouders die een chalet uitbaten ten voordele van een goed doel, of die resoluut kiezen voor duurzame producten, komen in aanmerking voor een kortingstarief. Inschrijven kan hier: www.mechelen.be/kerstmarkt-aan-de-dijle-3.