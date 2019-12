Kerstjumping verwacht 85.000 bezoekers en heus niet alleen voor stokpaardrijden Wannes Vansina

09 december 2019

18u44 0 Mechelen In Mechelen is gestart met het in gereedheid brengen van de Nekkerhal voor de komst van Vlaanderens Kerstjumping. De organisatoren verwachten opnieuw 85.000 bezoekers, voor het stokpaardrijden, maar toch vooral voor de échte ruitersport.

De Kerstjumping haalde een maand geleden alle media met het nieuws over de organisatie van het eerste Vlaams kampioenschap stokpaardrijden, een discipline overgewaaid uit de Scandinavische landen.

“Tijdens de kwalificaties waren er ongeveer 40, 50 en 70 deelnemers. De 45 beste zullen aantreden tijdens de tiende editie van onze bijna uitverkochte Kids Day, met onder meer ook een optreden van #LikeMe. Zelfs kinderen van ruiters en volwassenen nemen deel”, zegt voorzitter Gunter Van Lent.

Wereldbekers

Het is uiteraard maar een klein onderdeeltje van de Memorial Eric Wauters, met toch vooral drie wereldbekers: jumping, mennen en dressuur. “De Kerstjumping is uitgegroeid tot een van de grootste paardensportevenementen in Europa.”

Meer dan 700 medewerkers zetten hun schouders onder het welslagen van het evenement, dat een budget heeft van 3 miljoen. Naast de Nekkerhal komen nog eens voor 16.000m² aan tenten voor meer dan 500 paarden. “De omgeving wordt een echt paardensportlandschap.”

Paardensport

De organisatie gaf nog mee dat er, op Ierland na, geen land is in Europa dat zoveel paarden telt in vergelijking met het aantal inwoners. De omzet van de paardensport in Vlaanderen (830 miljoen euro/jaar) is bijna even groot als deze van de voetbalclubs van de Pro League (943 miljoen euro per jaar). Er zijn liefst 84.534 leden, heel vaak meisjes (82% van de jeugdleden).

De Kerstjumping vindt plaats van 26 tot en met 30 december. Meer info op www.jumping-mechelen.com.