Keniaan (29) opgesloten in de gevangenis nadat hij spuwt naar veiligheidspersoneel van Mechels station Tim Van Der Zeypen

08 mei 2020

14u25 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 29-jarige Keniaan aangehouden. De twintiger spuwde in het station van Mechelen naar het veiligheidspersoneel.

Het veiligheidspersoneel merkte de Keniaan gisteren op en sprak hem aan. “De man wilde de coronamaatregelen niet respecteren", luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Hierop reageerde de twintiger zich geagiteerd en begon hij zich agressief te gedragen. Op een bepaald moment spuwde hij naar het veiligheidspersoneel.”

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek werd erbij gehaald. Zij kwamen ter plaatse maar in afwachting daarvan, bleef de man steeds opnieuw pogingen te ondernemen om te spuwen in het gezicht van een lid van het personeel. Hierop werd de 29-jarige in de boeien geslagen en afgevoerd naar het politiekantoor. Vandaag verscheen hij voor de onderzoeksrechter in Mechelen.

Na zijn voorleiding werd de Keniaan aangehouden en opgesloten in de gevangenis. “Wij treden streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers”, besluit het parket. “Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.” Nu dinsdag verschijnt het voor de raadkamer in Mechelen.